В Башкирии ветерану Александру Герасимову исполнилось 100 лет

Сегодня Почётному гражданину Стерлитамака, ветерану Великой Отечественной войны Александру Петровичу Герасимову исполнилось 100 лет. Юбиляра пришли поздравить глава администрации муниципалитета Эмиль Шаймарданов, депутат горсовета Альберт Камильянов и председатель городского совета ветеранов Талгат Габитов.
Александр Петрович родился 28 июля 1926 года в Стерлитамакском районе. С 1943 года по 1950 год служил в рядах Советской Армии. В годы Великой Отечественной войны шёл к Победе в составе 1-го Дальневосточного фронта.
После войны продолжал служить телеграфистом и радиотелеграфистом в воинских частях.
Ранее «Башинформ» сообщил о том, что в Фёдоровском районе 100 лет исполнилось жительнице села Каралачик Такие Бариевне Муртазиной.
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