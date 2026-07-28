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18:06 (UTC+5), 28 Июля 2026

В Башкирии на 106-м году жизни скончалась фронтовик Ольга Плохова

Фото: Азат Хакимов | МАКС
Эдуард Кускарбеков
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В Белорецком районе на 106-м году ушла из жизни ветеран Великой Отечественной войны Ольга Андреевна Плохова. Печальной новостью поделился глава администрации муниципалитета Азат Хакимов.

Он отметил, что жизненный путь Ольги Андреевны был сопряжён мужеством, самоотверженностью и беззаветной любовью к Родине и людям.

Ольга Плохова родилась в Белорецке, окончила Белорецкое медицинское училище. С 1941 года Ольга Андреевна служила медсестрой в санитарном эшелоне, под бомбёжками и обстрелами спасала раненых бойцов. Её подвиг отмечен многими государственными наградами.

После Великой Отечественной войны Ольга Андреевна устроилась медсестрой в инфекционную больницу, где проработала более сорока лет.

«Жизнь Ольги Андреевны Плоховой — пример несгибаемой воли, истинного патриотизма и безграничного милосердия. Она была нашей гордостью, нашим символом Победы. Совет и администрация Белорецкого района выражают глубокие искренние соболезнования родным, близким и всем, кто знал Ольгу Андреевну. Светлая память о ней навсегда сохранится в наших сердцах», — написал Азат Хакимов в соцсетях.

ИА «Башинформ» выражает соболезнования родным и близким покойной.

Ранее информагентство сообщало о том, что в Фёдоровском районе республики жительнице села Каралачик Такие Бариевне Муртазиной исполнилось 100 лет. 

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