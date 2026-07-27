В Башкирии осталось 5 дней для подачи заявок на конкурс «Отцовская доблесть

Общественная палата Башкирии продолжает приём заявок на VII республиканский конкурс на соискание общественной награды «Отцовская доблесть». У желающих принять участие осталось пять дней — документы принимаются до 1 августа 2026 года включительно.

Напомним, стать участниками конкурса могут мужчины, постоянно проживающие в Башкортостане не менее пяти лет и достойно воспитывающие детей — родных, усыновлённых, приёмных или находящихся под опекой и попечительством — также не менее пяти лет.

В этом году организаторы ввели дополнительные номинации, которые отражают темы Года большой и дружной семьи в Башкортостане и Года единства народов России. Теперь на награду могут претендовать многодетные отцы и дедушки, имеющие трёх и более детей и (или) внуков, а также мужчины, создавшие многонациональные семьи.

При этом конкурс остаётся открытым для всех достойных отцов независимо от количества детей.

Как ранее писал «Башинформ», ходатайство о награждении могут инициировать трудовые коллективы, общественные организации, общественные советы при региональных органах исполнительной власти и муниципальные общественные палаты. Претендентам необходимо подготовить пакет документов и направить его в оргкомитет.

Положение и необходимые документы доступны на сайте Общественной палаты РБ по ссылке.

Справка

Напомним, общественная награда «Отцовская доблесть» вручается в Башкирии с 2020 года для морального поощрения и общественного признания заслуг отцов, ведущих здоровый образ жизни, создающих условия для сохранения и возрождения семейных ценностей и традиций, принимающих активное участие в общественной жизни своих муниципалитетов и республики. За прошедшие годы участниками конкурса стали более 1000 отцов, из них около 200 удостоены звания лауреатов.