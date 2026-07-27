Понедельник, 27 Июля 2026
Уфа
+29 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для Победы
|Последние новости
Главная/Общество
10:19 (UTC+5), 27 Июля 2026

В Башкирии осталось 5 дней для подачи заявок на конкурс «Отцовская доблесть

Участниками конкурса могут стать мужчины, постоянно проживающие в республике и достойно воспитывающие детей. 

Фото: Валерий Шахов | архив ИА Башинформ
Альфия Аглиуллина
Прослушать статью:

Общественная палата Башкирии продолжает приём заявок на VII республиканский конкурс на соискание общественной награды «Отцовская доблесть». У желающих принять участие осталось пять дней — документы принимаются до 1 августа 2026 года включительно.

Напомним, стать участниками конкурса могут мужчины, постоянно проживающие в Башкортостане не менее пяти лет и достойно воспитывающие детей — родных, усыновлённых, приёмных или находящихся под опекой и попечительством — также не менее пяти лет.

В этом году организаторы ввели дополнительные номинации, которые отражают темы Года большой и дружной семьи в Башкортостане и Года единства народов России. Теперь на награду могут претендовать многодетные отцы и дедушки, имеющие трёх и более детей и (или) внуков, а также мужчины, создавшие многонациональные семьи.

При этом конкурс остаётся открытым для всех достойных отцов независимо от количества детей.

Как ранее писал «Башинформ», ходатайство о награждении могут инициировать трудовые коллективы, общественные организации, общественные советы при региональных органах исполнительной власти и муниципальные общественные палаты. Претендентам необходимо подготовить пакет документов и направить его в оргкомитет.

Положение и необходимые документы доступны на сайте Общественной палаты РБ по ссылке.

Справка

Напомним, общественная награда «Отцовская доблесть» вручается в Башкирии с 2020 года для морального поощрения и общественного признания заслуг отцов, ведущих здоровый образ жизни, создающих условия для сохранения и возрождения семейных ценностей и традиций, принимающих активное участие в общественной жизни своих муниципалитетов и республики. За прошедшие годы участниками конкурса стали более 1000 отцов, из них около 200 удостоены звания лауреатов.

Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru