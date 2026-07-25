В Башкирии введен режим беспилотной опасности

Га территории республики с 7:39 25 июля введен режим «Беспилотная опасность». Об этом предупредили все экстренные службы региона. Жителей попросили быть внимательными и доверять только официальным источникам.

Также в международном аэропорту «Уфа» действуют соответствующие ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Они необходимы для обеспечения безопасности полетов.