Врач из Уфы рассказал о рождении необычного ребенка

Акушер-гинеколог Станислав Иваха поделился в соцсетях историей о рождении малыша весом ровно 5 килограммов. По его словам, согласно медицинской классификации, плод массой 5000 грамм и более считается гигантским.
«Изначально с пациенткой мы шли на естественные роды. Ждали созревания шейки, и она почти созрела. Но схватки так и не начинались. Дошли до сорока с небольшим недель и легли в стационар», — рассказывает врач.
После обследования выяснилось, что плод крупный. По данным УЗИ предполагали вес около 4300 граммов. Однако, как пояснил Станислав Иваха, точность диагностики с увеличением размера плода снижается.
«Надо сказать, что чем больше вес малыша, тем проще ошибиться в размерах по данным УЗИ. Так и вышло», — отметил он.
Медики взвесили все риски и приняли решение завершить беременность оперативным путём.
«А доставал я уже „гигантёнка“. Пацан оказался ровно 5000 гр, 58 см. Сама пациентка совсем не гигант. Обычной, средней комплекции», — заключил врач.
Ранее в Уфе медики спасли пациентку с «оглушённым миокардом».
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