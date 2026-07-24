Врач из Уфы рассказал о рождении необычного ребенка

Акушер-гинеколог Станислав Иваха поделился в соцсетях историей о рождении малыша весом ровно 5 килограммов. По его словам, согласно медицинской классификации, плод массой 5000 грамм и более считается гигантским.

«Изначально с пациенткой мы шли на естественные роды. Ждали созревания шейки, и она почти созрела. Но схватки так и не начинались. Дошли до сорока с небольшим недель и легли в стационар», — рассказывает врач.

После обследования выяснилось, что плод крупный. По данным УЗИ предполагали вес около 4300 граммов. Однако, как пояснил Станислав Иваха, точность диагностики с увеличением размера плода снижается.

«Надо сказать, что чем больше вес малыша, тем проще ошибиться в размерах по данным УЗИ. Так и вышло», — отметил он.

Медики взвесили все риски и приняли решение завершить беременность оперативным путём.

«А доставал я уже „гигантёнка“. Пацан оказался ровно 5000 гр, 58 см. Сама пациентка совсем не гигант. Обычной, средней комплекции», — заключил врач.

Ранее в Уфе медики спасли пациентку с «оглушённым миокардом».