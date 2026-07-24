В башкирском Бурзяне на следующей неделе отключат электричество

В Старосубхангулово в течение четырёх дней 27-30 июля запланировано отключение электроснабжения в связи с ремонтом. Об этом сообщили в администрации Бурзянского района. Отключения планируются в разных местах райцентра на период не более двух часов. Однако власти предупредили, что время отключений и включений может измениться в связи с погодными условиями.