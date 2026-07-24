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13:21 (UTC+5), 24 Июля 2026

В Башкирии в сфере торговли работает свыше 300 тысяч человек

Премьер-министр поздравил отрасль с профессиональным праздником.

Фото: соцесети Андрея Назарова | МАХ
Элина Ахметова
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Премьер-министр правительства Башкирии наградил лучших работников сферы торговли и поздравил с профессиональным праздником в своих соцсетях. Андрей Назаров сообщил, что в отрасли заняты свыше 300 тысяч человек, всего функционируют более 43 тысяч предприятий. Розничный товарооборот в прошлом году превысил 1,7 трлн рублей.

За этими цифрами то, без чего не представишь нашу повседневную жизнь - это магазины у дома, рынки, общепит, бытовые услуги, логистика, доставка, школьное питание, «Молочная кухня». И, конечно, труд людей, на которых держится вся отрасль, - отметил глава правительства.

В республике активно развивается придорожный сервис: в прошлом году построено и модернизировано 347 объектов, в этом планируется еще 298.

«Наша программа получила высокую оценку председателя правительства России Михаила Мишустина и рекомендована другим регионам, сейчас она масштабируется по стране», — напомнил Андрей Назаров.

В нынешней непростой ситуации на топливном рынке он отдельно поблагодарил операторов АЗС, работающих сейчас с повышенной нагрузкой.

соцесети Андрея Назарова МАХсоцесети Андрея Назарова МАХ
Фото: соцесети Андрея Назарова | МАХ

Ранее сообщали: за последние три года в Башкирии стало на 200 кафе и ресторанов больше.

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