В Башкирии в сфере торговли работает свыше 300 тысяч человек

Премьер-министр правительства Башкирии наградил лучших работников сферы торговли и поздравил с профессиональным праздником в своих соцсетях. Андрей Назаров сообщил, что в отрасли заняты свыше 300 тысяч человек, всего функционируют более 43 тысяч предприятий. Розничный товарооборот в прошлом году превысил 1,7 трлн рублей.

За этими цифрами то, без чего не представишь нашу повседневную жизнь - это магазины у дома, рынки, общепит, бытовые услуги, логистика, доставка, школьное питание, «Молочная кухня». И, конечно, труд людей, на которых держится вся отрасль, - отметил глава правительства.

В республике активно развивается придорожный сервис: в прошлом году построено и модернизировано 347 объектов, в этом планируется еще 298.

«Наша программа получила высокую оценку председателя правительства России Михаила Мишустина и рекомендована другим регионам, сейчас она масштабируется по стране», — напомнил Андрей Назаров.

В нынешней непростой ситуации на топливном рынке он отдельно поблагодарил операторов АЗС, работающих сейчас с повышенной нагрузкой.