В Башкирии увеличат вместимость горного экспресса «Айгир»

Для комфорта пассажиров будет увеличена составность пригородных поездов горного экспресса «Айгир» сообщением Уфа – Белорецк, сообщает БППК.
На 25 июля 2026 составность увеличена с 5 до 10 вагонов:
- №7455/7456 Уфа (отпр.7.08) – Белорецк (приб.12.06);
- №7457/7458 Белорецк (отпр.17.52) – Уфа (приб.22.19).
Время указано местное.
Маршрут горного экспресса обслуживается новыми двухсистемными электропоездами ЭС-105 «Финист», оснащенными системами климат-контроля, USB-зарядными устройствами для мобильных устройств. Панорамные окна электропоезда позволяют насладиться пейзажами Белорецкого района. В пути следования доступны услуги буфета и возможность приобретения уникальной сувенирной продукции.
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