В Башкирии сохраняется режим «черного неба»

Министерство природопользования и экологии республики информирует о сохранении неблагоприятных метеорологических условий на территории городских и сельских поселений, в том числе в городах Уфа, Стерлитамак, Салават.

Период НМУ продлится до 20:00 часов 24 июля, сообщили в ведомстве со ссылкой на прогнозные данные Башгидромета.

В этот период из-за беветрия и жаркой погоды вредные вещества накапливаются в приземном слое атмосферного воздуха, что может привести к ухудшению экологической обстановки. При таких погодных условиях промышленным предприятиям предписано перейти на особый режим работы и сократить объемы выбросов.

Ранее синоптики рассказали, какими будут предстоящие выходные в Башкирии.