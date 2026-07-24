В Башкирии сохраняется режим «черного неба»

Министерство природопользования и экологии республики информирует о сохранении неблагоприятных метеорологических условий на территории городских и сельских поселений, в том числе в городах Уфа, Стерлитамак, Салават.
Период НМУ продлится до 20:00 часов 24 июля, сообщили в ведомстве со ссылкой на прогнозные данные Башгидромета.
В этот период из-за беветрия и жаркой погоды вредные вещества накапливаются в приземном слое атмосферного воздуха, что может привести к ухудшению экологической обстановки. При таких погодных условиях промышленным предприятиям предписано перейти на особый режим работы и сократить объемы выбросов.
Ранее синоптики рассказали, какими будут предстоящие выходные в Башкирии.
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