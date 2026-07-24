Глава Башкирии назвал парк «Патриот» уникальной площадкой

По словам Радия Хабирова, парк «Патриот» стал местом гордости и патриотизма. Здесь школьники и студенты колледжей могут получить не просто азы военной подготовки, но и впитывать в себя правильные представления о жизни. Со дня открытия парка на площадках проводятся различные сборы для активной молодёжи, волонтёров республики.
В парке «Патриот» создана трасса для «Гонки героев», за годы работы здесь состязались спортивные команды со всей страны.
«Сам лично люблю приезжать сюда на встречи с ребятами, отвечать на их вопросы и видеть заинтересованные, горящие глаза», — отметил Радий Хабиров.
Глава республики пригласил жителей региона посмотреть масштабную экспозицию военной и трофейной техники. Кроме того, можно посетить музейно-выставочный комплекс «Партизанская деревня», который развернулся в парке.
«Это не обычный музей с витринами, а интерактивная площадка, собирательный образ лесных лагерей времён Великой Отечественной войны. Все объекты выстроены в виде блиндажей, а их убранство и утварь доподлинно воссоздали по архивным фотографиям и воспоминаниям. Здесь есть штаб, медпункт, баня и кухня, где можно погрузиться в атмосферу фронтового быта. На складе оружия и боеприпасов можно увидеть и подержать в руках оружие тех лет — от легендарного пулемета „Максим“ до гранаты Ф-1. В „Партизанской деревне“ можно, по сути, прикоснуться к истории, осознать, какой ценой доставалась Победа. Приглашаю всех в парк „Патриот“. И хороших выходных!» — сказал Хабиров.
Ранее Радий Хабиров рассказал о развитии инфраструктуры парка «Патриот».
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