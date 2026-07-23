В центре Уфы временно ограничат движение транспорта

На улице Воровского в Уфе с сегодняшнего дня будет ограничено движение транспорта, сообщили в мэрии.

Движение транспорта будет закрыто на участке ул. Воровского - на пересечении с ул. Октябрьской революции с 23:00 23 июля до 06:00 24 июля.

Причина - устройство наружного освещения и светофоров, уточнили в мэрии Уфы.

Как ранее сообщал Башинформ, в Уфе до 30 сентября перекрыт участок улицы Мустая Карима.