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11:21 (UTC+5), 23 Июля 2026

В Башкирии впервые состоится международный фестиваль ремесел «Душа яшмы»

Фото: Валерий Шахов | архив ИА "Башинформ"
Галина Бахшиева
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В Сибае с 13 по 15 августа состоится международный фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Душа яшмы» (Soul of Jasper: International Craft Festival). Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сибая.

Масштабный фестиваль, направленный на популяризацию Сибая как всемирного ремесленного центра, на сохранение народных художественных промыслов и развитие туристического потенциала региона проводится впервые.

«Душа яшмы» пройдет в рамках очередного всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье». Запланирована насыщенная деловая, научно-практическая и культурная программа.  Также состоится круглый стол, на котором обсудят актуальные вопросы сохранения ремесленных традиций, интеграции промыслов в современную экономику и брендинга территорий.

«Важным событием фестиваля станет официальная церемония вручения руководству Сибая сертификата Всемирного совета ремесел (WCC) вице-президентом WCC-Африка Надей Меер», — добавили в пресс-службе администрации Сибая.

Напомним, ранее премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров заявил о том, что  особая гордость для него – Сибай, который по праву называют столицей камнерезного искусства Башкирии. Именно здесь сосредоточены многие мастерские, они сохраняют традиции и создают уникальные работы из природного камня.

Как сообщал Башинформ, всероссийский инвестсабантуй «Зауралье» пройдет в Сибае с 13 по 15 августа. Главный тезис форума в этом году — «Экономика Победы».

«Это комфортные условия для ведения бизнеса, участие государства в их создании, разработки для использования в зоне СВО и консолидация бизнеса, власти и общества. Уверен, это будет очень полезный для страны и республики форум», — подчеркнул ранее премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.
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