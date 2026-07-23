В Башкирии впервые состоится международный фестиваль ремесел «Душа яшмы»

В Сибае с 13 по 15 августа состоится международный фестиваль народно-художественных промыслов и ремесел «Душа яшмы» (Soul of Jasper: International Craft Festival). Об этом сообщили в пресс-службе администрации Сибая.
Масштабный фестиваль, направленный на популяризацию Сибая как всемирного ремесленного центра, на сохранение народных художественных промыслов и развитие туристического потенциала региона проводится впервые.
«Душа яшмы» пройдет в рамках очередного всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье». Запланирована насыщенная деловая, научно-практическая и культурная программа. Также состоится круглый стол, на котором обсудят актуальные вопросы сохранения ремесленных традиций, интеграции промыслов в современную экономику и брендинга территорий.
«Важным событием фестиваля станет официальная церемония вручения руководству Сибая сертификата Всемирного совета ремесел (WCC) вице-президентом WCC-Африка Надей Меер», — добавили в пресс-службе администрации Сибая.
Напомним, ранее премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров заявил о том, что особая гордость для него – Сибай, который по праву называют столицей камнерезного искусства Башкирии. Именно здесь сосредоточены многие мастерские, они сохраняют традиции и создают уникальные работы из природного камня.
Как сообщал Башинформ, всероссийский инвестсабантуй «Зауралье» пройдет в Сибае с 13 по 15 августа. Главный тезис форума в этом году — «Экономика Победы».
«Это комфортные условия для ведения бизнеса, участие государства в их создании, разработки для использования в зоне СВО и консолидация бизнеса, власти и общества. Уверен, это будет очень полезный для страны и республики форум», — подчеркнул ранее премьер-министр правительства Башкирии Андрей Назаров.
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