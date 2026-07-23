В Башкирии во время «беспилотной опасности» бензовозы не едут

Во время действия режима беспилотной опасности топливо не отгружается и не доставляется. В связи с этим могут быть задержки прибытия бензовозов, пояснил в ходе брифинга по ситуации на топливном рынке замглавы минпрома Башкирии Эдуард Мустафин. К счастью, сегодня режим длился всего три часа, и серьёзно на доставку не повлиял.

Автовладельцам посоветовали следить за соцсетями ГКЧС и его главы Кирилла Первова, так как они оперативно публикуют информацию о введении режима и его отмене.