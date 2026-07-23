В Башкирии сняли режим «Беспилотная опасность»

В республике сняли режим «Беспилотная опасность». Также сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Уфы, сообщил председатель госкомитета РБ по ЧС Кирилл Первов.

Ранее Башинформ сообщал о том, что утром 23 июля на территории Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность». Также в аэропорту Уфы были введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов.