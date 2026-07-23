В Башкирии клещи покусали более 6,2 тысячи человек

По данным Управления Роспотребнадзора по РБ на 23 июля, в медорганизации региона с жалобами на присасывание клещей обратились 6209 человек. Для сравнения, за аналогичный период прошлого года к врачам пришли 9132 жителя. Доля детей среди пострадавших составляет около 33%.
Для защиты населения проводится масштабная акарицидная обработка территорий, в том числе зон отдыха и детских лагерей.
Снятых с себя клещей можно проверить на зараженность инфекциями в пунктах Центра гигиены и эпидемиологии. График работы представлен по ссылке.
Специалисты напоминают о важности индивидуальной защиты от клещей — использовании репеллентов, ношении специальной защитной одежды, самоосмотре после походов в лес. Самым надежным способом не заболеть клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация.
Ранее Роспотребнадзор Башкирии предупредил об опасностях в жарких странах.
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