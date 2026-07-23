В Башкирии более 35 тысяч родителей получили семейную выплату 

Новая мера поддержки позволяет работающим родителям вернуть часть уплаченного в прошедшем году налога на доходы физических лиц.

По данным регионального отделения СФР по РБ, семейную выплату уже получили свыше 35 тысяч жителей, среди них 1148 родителей двоен и 10 родителей троен. Сумма выплаченной поддержки превысила 972 млн рублей.

Как сообщало ранее агентство, семейная выплата положена семьям, которые воспитывают двоих и более детей. Возраст детей — до 18 лет, а если они учатся очно — до 23 лет. Главное условие: родители должны были официально работать в 2025 году и платить НДФЛ. Мера поддержки рассчитана на семьи, чей среднедушевой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума на душу населения в республике за прошлый год — 23 673 рубля. Сумма для каждой семьи индивидуальна. Она рассчитывается как разница между тем, сколько налогов вы заплатили за весь 2025 год, и суммой, рассчитанной по льготной ставке 6%.

Подать заявление можно ежегодно с 1 июня до 1 октября — через портал Госуслуг, в клиентской службе отделения СФР или в МФЦ.



Ранее в минтруде объяснили, как учитывают доходы при назначении семейной выплаты.