В аэропорту Уфы массово задерживаются авиарейсы

В связи с действующими ограничениями на использование воздушного пространства в аэропорту «Уфа» имеются задержки рейсов, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

По данным онлайн-табло столичного авиаузла, на вылет задерживаются 6 рейсов, на прилет — 10 рейсов. Отменены три рейса.

Ранее Башинформ сообщал о том, что утром 23 июля на территории Башкирии объявили режим «Беспилотная опасность». Также в аэропорту Уфы введены ограничения на приём и выпуск воздушных судов.