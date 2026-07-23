Башкирия первой в РФ начала подготовку родного языка для технологий ИИ

Напомним, Глава республики уделяет большое внимание развитию технологий искусственного интеллекта в регионе.

— Мы видим, как ИИ-решения проникают во все сферы экономики и жизни, и отмечаем яркие примеры их применения, — подчеркивает Радий Хабиров. — При этом фрагментарные успехи недостаточны. Необходимо сформировать целостную инфраструктуру, экосистему и, по сути, рынок для IT-компаний и разработчиков ИИ-решений. Ещё одна задача — сформировать доверие общества к искусственному интеллекту и объяснить его практическую пользу. Для этого планируем провести масштабную информационно-разъяснительную кампанию. Особое внимание уделим школам и подготовке педагогов, расширению программ дополнительного образования, связанных с цифровыми технологиями.

По поручению правительства Республики Башкортостан создана межведомственная рабочая группа под руководством первого заместителя премьер-министра правительства РБ Урала Кильсенбаева. В ее состав вошли представители ведущих научных, образовательных, культурных и медийных организаций региона. Главная задачи проекта — сформировать открытые и юридически корректно оформленные текстовые, аудио- и визуальные датасеты башкирского языка и культуры, которые смогут использоваться для обучения современных систем искусственного интеллекта.

Особое внимание уделяется вопросам авторского права. Специалисты ведут большую работу по согласованию использования материалов с авторами и правообладателями, а также оформляют документы на произведения, права на которые принадлежат государству. Именно такая подготовительная работа позволяет создавать датасеты, которые могут законно использоваться разработчиками искусственного интеллекта. В перспективе это позволит создавать цифровые сервисы, которые смогут понимать и воспроизводить башкирскую речь, корректно работать с башкирским языком, знать историю и культуру народа, а также создавать изображения с национальными орнаментами, элементами одежды и другими культурными особенностями без ошибок и стереотипов.

Первым результатом этой работы стала публикация открытого набора данных с озвученными аудиокнигами на башкирском языке. В него вошли 476 аудиофрагментов из 14 произведений, включая башкирские эпосы «Акбузат», «Алдар и Зухра», произведения Мифтахетдина Акмуллы и других авторов. Каждый аудиофрагмент сопровождается текстом на башкирском и русском языках. Все материалы опубликованы на законных основаниях и доступны для использования в разработке технологий искусственного интеллекта.

— Сегодня язык должен развиваться не только в книгах, театре и повседневной жизни, но и в цифровом пространстве, — отметила директор АНО по сохранению и развитию башкирского языка Гульназ Юсупова. - Если мы хотим, чтобы башкирский язык жил и развивался в XXI веке, он должен идти в ногу со временем. Искусственный интеллект уже становится частью нашей жизни, и важно, чтобы современные технологии понимали и «говорили» на башкирском языке. Именно поэтому мы создаем качественные датасеты, которые станут основой для будущих цифровых сервисов, голосовых помощников, переводчиков и образовательных решений. Это вклад в сохранение языка для новых поколений и его полноценное развитие в эпоху цифровизации.

По мнению программиста и участника проекта Айгиза Кунафина, значение этой работы трудно переоценить. Раньше развитием башкирского языка для технологий ИИ в основном занимались отдельные энтузиасты. Было мало ресурсов, поэтому активисты собирали материалы буквально по крупицам — использовали то, что удавалось найти самостоятельно. Сегодня работа впервые ведется централизованно, и можно использовать уже существующие архивы, систематизировать их, проверять качество материалов и полностью контролировать, какая информация попадает в датасеты. Это позволяет значительно ускорить процесс и сделать его более качественным.

— По сути, Башкортостан сегодня становится первопроходцем. Мы показываем, как можно выстроить системную работу по подготовке языковых данных для искусственного интеллекта — с участием государства, научного сообщества, учреждений культуры и языковых активистов. Уверен, этот опыт смогут использовать и другие регионы России, где занимаются сохранением родных языков, — подчеркнул Кунафин.

Организаторы отмечают, что работа по созданию датасетов будет продолжена. Планируется расширить объем текстовых, аудио- и визуальных материалов, чтобы башкирский язык стал полноценной частью современной цифровой экосистемы и получил новые возможности для развития в сфере искусственного интеллекта.