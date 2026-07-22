Звездная певица из Башкирии Алия Тухватуллина запела на русском языке

Уроженка Чишминского района Алия Тухватуллина вслед за мужем, известным певцом Ришатом Тухватуллиным запела на русском языке. Песню под названием «Моя душа» артистка посвятила своему будущему ребенку.
Недавно звездная пара объявила о пополнении. У Тухватуллиных будет второй мальчик. Супруги уже воспитывают сына Алима, которому недавно исполнилось два года.
«Я очень хочу, чтобы эта песня нашла отклик в сердцах тех, кто сейчас ждет малыша, уже стал родителем или просто знает, что такое безусловная любовь», — написала певица в соцсетях.
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