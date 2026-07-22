В Уфе рассказали, как грамотно сделать перевод на башкирский язык

После критических замечаний о качестве вывесок на башкирском языке первого вице-премьера правительства Башкирии Урала Кильсенбаева в Уфе подняли вопрос перевода на второй государственный язык республики. Проблему обсудили на оперативном совещании городской администрации под руководством и. о. мэра Рустама Шарипова.
— Большая просьба Управлению торговли обратить внимание на этот вопрос и привести все вывески к единообразию. Необходимо помогать предпринимателям, чтобы правильно переводили на башкирский язык, — отметил Рустам Шарипов.
Вывеска организации в Калининском районе, где допустили ошибки в написании, будет исправлена в течение недели, сообщила заместитель главы администрации по соцвопросам Гуллярия Ялчикаева.
Проректор по цифровой трансформации УУНиТ Айнур Хайбуллин рассказал об особенностях автоматизированной информационной системы «Башперевод». Ее представили в 2025 году на заседании комиссии по реализации закона РБ «О языках народов Республики Башкортостан».
Платформа предназначена для квалифицированного перевода с русского языка на башкирский и работает с текстами документов (бланки, печати, вывески) и вывесок госорганов, организаций, учреждений и предприятий республики, а также с информацией об изготовителях. Заказчик, которому оказана услуга перевода, получает сертификат с электронной подписью. Он подтверждает соответствие перевода исходному тексту и правомочность его использования для реализации законов РФ о языках народов и защите прав потребителей, а также признание перевода терминологической службой РБ.
Для органов государственной власти и местного самоуправления Башкирии перевод документов возможен на безвозмездной основе при предоставлении официального письма по установленной форме. Для коммерческих организаций перевод предоставляется на платной основе. В АИС «БашПеревод» можно зарегистрироваться через портал «Госуслуги».
Ранее мы сообщали, что вице-премьер РБ Урал Кильсенбаев потребовал исправить грубые ошибки на плакатах в Уфе.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.