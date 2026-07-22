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15:49 (UTC+5), 22 Июля 2026

В Уфе рассказали, как грамотно сделать перевод на башкирский язык

Фото: архив | ИА Башинформ
Лейла Аралбаева

После критических замечаний о качестве вывесок на башкирском языке первого вице-премьера правительства Башкирии Урала Кильсенбаева в Уфе подняли вопрос перевода на второй государственный язык республики. Проблему обсудили на оперативном совещании городской администрации под руководством и. о. мэра Рустама Шарипова.

— Большая просьба Управлению торговли обратить внимание на этот вопрос и привести все вывески к единообразию. Необходимо помогать предпринимателям, чтобы правильно переводили на башкирский язык, — отметил Рустам Шарипов.

Вывеска организации в Калининском районе, где допустили ошибки в написании, будет исправлена в течение недели, сообщила заместитель главы администрации по соцвопросам Гуллярия Ялчикаева.

Проректор по цифровой трансформации УУНиТ Айнур Хайбуллин рассказал об особенностях автоматизированной информационной системы «Башперевод». Ее представили в 2025 году на заседании комиссии по реализации закона РБ «О языках народов Республики Башкортостан».

Платформа предназначена для квалифицированного перевода с русского языка на башкирский и работает с текстами документов (бланки, печати, вывески) и вывесок госорганов, организаций, учреждений и предприятий республики, а также с информацией об изготовителях. Заказчик, которому оказана услуга перевода, получает сертификат с электронной подписью. Он подтверждает соответствие перевода исходному тексту и правомочность его использования для реализации законов РФ о языках народов и защите прав потребителей, а также признание перевода терминологической службой РБ.

Для органов государственной власти и местного самоуправления Башкирии перевод документов возможен на безвозмездной основе при предоставлении официального письма по установленной форме. Для коммерческих организаций перевод предоставляется на платной основе. В АИС «БашПеревод» можно зарегистрироваться через портал «Госуслуги».

Ранее мы сообщали, что вице-премьер РБ Урал Кильсенбаев потребовал исправить грубые ошибки на плакатах в Уфе.

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