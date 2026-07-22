По поручению Главы Башкирии Радия Хабирова в республике уже пять лет обновляют молодежные пространства. Благодаря победе в федеральной программе «Регион для молодых» республика получит 193,9 млн рублей субсидий на обновление молодежных пространств сразу в двух городах: молодежный центр «Ровесник» площадью 631 кв.м в Салавате и Дворец молодежи 1408 кв. м. в Октябрьском, сообщает пресс-служба Минмолодежи Башкирии.



«Эти города не один год шли к такому результату, готовили проекты, общались с молодежью и главное — слышали ребят и учитывали каждое мнение. Часть субсидии также направят на реализацию программ и мероприятий — для молодежи и тех, кто с ней работает», — рассказали представители ведомства.

Также в список счастливчиков, кто получит выигранные средства федерального конкурса «Регион добрых дел» попали центры волонтерского движения в восьми муниципалитетах: Дуванский, Стерлибашевский Иглинский, Давлекановский, Туймазинский, Бирский, Краснокамский и Бакалинский районов. На поддержку Добро.Центров направят 5,2 млн рублей.

Ранее «Башинформ» сообщал о награждении волонтеров, которые делают «Все для Победы».

