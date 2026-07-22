Среда, 22 Июля 2026
|
Уфа
+23 °С
ГлавноеПолитикаЭкономикаОбществоСпортЧПТехнологииКультураВсё для ПобедыАналитика
|Последние новости
11:26 (UTC+5), 22 Июля 2026

В Башкирии обновят два молодежных пространства почти на 200 млн рублей

Республика выиграла федеральный конкурс.

Фото: БашМолодежь | Пресс-служба
Наталья Овчарук

По поручению Главы Башкирии Радия Хабирова в республике уже пять лет обновляют молодежные пространства. Благодаря победе в федеральной программе «Регион для молодых» республика получит 193,9 млн рублей субсидий на обновление молодежных пространств сразу в двух городах: молодежный центр «Ровесник» площадью 631 кв.м в Салавате и Дворец молодежи 1408 кв. м. в Октябрьском, сообщает пресс-служба Минмолодежи Башкирии. 
 
«Эти города не один год шли к такому результату, готовили проекты, общались с молодежью и главное — слышали ребят и учитывали каждое мнение. Часть субсидии также направят на реализацию программ и мероприятий — для молодежи и тех, кто с ней работает», — рассказали представители ведомства.

Также в список счастливчиков, кто получит выигранные средства федерального конкурса «Регион добрых дел» попали центры волонтерского движения в восьми муниципалитетах: Дуванский, Стерлибашевский Иглинский, Давлекановский, Туймазинский, Бирский, Краснокамский и Бакалинский районов. На поддержку Добро.Центров направят 5,2 млн рублей.

Ранее «Башинформ» сообщал о награждении волонтеров, которые делают «Все для Победы».
 

БашМолодежь Пресс-службаБашМолодежь Пресс-служба
Фото: БашМолодежь | Пресс-служба
Присоединяйтесь — больше и быстрее в наших соцсетях:
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
www.bashinform.ru
Новости
Экономика
Политика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия
Детально
Форматы
Новости
Лонгриды
Карточки
Статьи
Пресс-конференции
Тесты
Спецпроекты
Башинформ-ВИДЕО
Нацпроекты
Земляки
Колледжи
Ярҙам - время добрых дел
Время науки
Счастье - это вместе
Медийный коннект-клуб "Профи"
Издание
Коротко об ИА Башинформ.рф
Правила использования материалов ИА «Башинформ»
Рекламная служба
Логотипы
Телефон
(347) 250-05-07
Адрес
450077, Уфа, Кирова, 45
Рекламная служба
(347) 250-11-11 adv@bashinform.ru
Редакция
(347) 250-07-28 inf@bashinform.ru
Отдел кадров
ok@bashinform.ru

© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».

www.bashinform.ru

Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040

Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"

Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович

При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».

Об использовании персональных данных

Правила применения рекомендательных технологий

Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.

Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru