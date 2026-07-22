В администрации Уфы сообщили о кадровых назначениях

22 июля на оперативном совещании «Уфимская среда» исполняющий обязанности главы администрации города Рустам Шарипов представил новых руководителей структурных подразделений муниципалитета.
Должность начальника Управления кадрового обеспечения и муниципальной службы занял Рамиль Тукаев.
Рамиль Марсович родился 2 января 1975 года в с. Стерлибашево. Окончил Стерлитамакский государственный педагогический институт по специальности «Филология» и Башкирскую академию государственной службы и управления по специальности «Государственное и муниципальное управление». Работал в министерстве внешнеэкономических связей и торговли РБ, аппарате правительства РБ, Госинспекции РБ по обеспечению контроля за оборотом и качеством продовольственных товаров и защите прав потребителей, руководил рядом коммерческих предприятий. Последние 13 лет являлся директором по персоналу и общим вопросам ООО «Башкирская медь».
Начальником правового управления стал Владимир Анисимов.
Владимир Александрович родился 25 мая 1982 года в Уфе. Окончил Башкирский государственный университет по специальности «Юриспруденция», кандидат наук. Работал в БашГУ ассистентом кафедры гражданского права, старшим преподавателем, исполняющим обязанности заведующего кафедры международного права и международных отношений, был доцентом кафедры гражданского права.
На муниципальной службе занимал должности заместителя начальника Управления земельных и имущественных отношений, а в последнее время – заместителя начальника правового управления администрации Уфы.
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