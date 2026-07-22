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12:57 (UTC+5), 22 Июля 2026

Награду фронтовика из Башкирии нашли спустя 80 лет в Латвии

Фото: Владимир Волков | пресс-служба Общественной палаты РБ
Инсаф Хужабирганов

В Уфе родственникам солдата Великой Отечественной войны передали утерянную медаль «За отвагу», найденную на раскопках в Латвии, в двух километрах от посёлка Цере. Поисковикам удалось установить, что медаль принадлежит уроженцу села Мартыново Белебеевского района Василию Чистикову. Об этом сообщили в Общественной палате РБ.

Награду в республику удалось вернуть благодаря руководителю объединения Front-Line Андрею Лазурину. Медаль будет храниться в республиканском музее Боевой Славы.

Владелец награды Василий Иванович Чистиков 1926 года рождения, в ноябре 1943 года он был призван на фронт. Служил в 4-й стрелковой роте, 213 гвардейского стрелкового полка, 71-й гвардейской стрелковой Харьковско-Витебской ордена Ленина Краснознамённой дивизии.

Медаль была потеряна в бою в 1945 году, в районе Курляндского котла. Спустя 80 лет, весной 2025 года, награду нашли в Латвии, в 2 километрах от посёлка Цере. Сам Василий Иванович прошёл войну, вернулся домой, был награждён медалями «За Отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.

Ранее Башинформ рассказывал, как сложились судьбы героев Великой Отечественной войны – бойцов 112-й Башкавдивизии.

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