Жители России незамедлительно узнают об оформленных на них кредитах

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях изменения в части внедрения механизма информирования заёмщика при заключении им договора потребительского кредита или займа. В соответствии с новыми нормами, кредитные и микрофинансовые организации будут обязаны незамедлительно уведомлять заёмщика о подписании договора и его условиях. Оповещение должно поступать в течение 15 минут.
Документ направлен на защиту граждан от мошенников, отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Они смогут оперативно узнавать о попытках оформления кредита на их имя и своевременно реагировать в случае мошеннических действий.
Ранее «Башинформ» сообщил о том, что жители Башкирии стали брать меньше потребительских кредитов.
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