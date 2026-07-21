Жители России незамедлительно узнают об оформленных на них кредитах

Госдума на пленарном заседании приняла во втором и третьем чтениях изменения в части внедрения механизма информирования заёмщика при заключении им договора потребительского кредита или займа. В соответствии с новыми нормами, кредитные и микрофинансовые организации будут обязаны незамедлительно уведомлять заёмщика о подписании договора и его условиях. Оповещение должно поступать в течение 15 минут.

Документ направлен на защиту граждан от мошенников, отметил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. Они смогут оперативно узнавать о попытках оформления кредита на их имя и своевременно реагировать в случае мошеннических действий.

Ранее «Башинформ» сообщил о том, что жители Башкирии стали брать меньше потребительских кредитов.