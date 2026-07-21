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15:49 (UTC+5), 21 Июля 2026

В Уфе состоялся «Кубок Первого Треста»

В Уфе дали старт новому спортивному проекту – Турнир выходного дня на «Кубок Первого Треста». Организаторами выступили Группа компаний «Первый Трест» и Академия тенниса J-PRO.

Фото: Антон Квашнин | предоставлено пресс-службой АО ГК «ПТ»

Проект направлен на поддержку детского спорта, популяризацию здорового образа жизни и развитие семейных спортивных традиций. В состязаниях первого турнира, который состоялся 18 и 19 июля, приняли участие юниоры двух возрастных категорий из разных городов России.

Участники и зрители получили огромный заряд энергии и драйва, а победители – заслуженные награды: медали, дипломы, подарки от партнеров и рейтинговые очки сезона. В первом турнире приняли участие более 40 спортсменов в двух возрастных группах: мальчики и девочки 9-10 лет, отдельная группа – девочки до 13 лет.

Как рассказали в ГК «Первый Трест», турнир будет состоять из серии соревнований, которая в перспективе может стать одним из значимых городских спортивных состязаний. По итогам сезона сильнейшие спортсмены смогут встретиться в финале, чтобы побороться за Кубок Первого Треста и денежный приз.

– Строить современные жилые комплексы для нас также важно, как и поддерживать инициативы, которые делают наш город комфортнее и помогают развивать здоровый образ жизни, – отмечают в Группе компаний «Первый Трест». – Спорт, активный семейный досуг и качественная городская среда – это ценности, которые мы разделяем и стремимся развивать.

Место проведения тоже выбрано неслучайно, отметили организаторы. Академия тенниса J-PRO, расположенная в микрорайоне Сипайлово, обладает современным оборудованием и покрытием, и находится в непосредственной близости от Кашкадана: озеро и прилегающий к нему парк – одно из самых популярных мест отдыха жителей Уфы. Здесь же возводится ЖК «Атлантис», концепция которого основана на идее «Город-курорт» – жизни рядом с водой, природой и современной спортивной инфраструктурой. А значит, его жители, несомненно, воспользуются возможностью заниматься теннисом, который во все времена остается любимой игрой миллионов людей.

– Такие проекты позволяют поддерживать молодых спортсменов и формировать новую культуру городской жизни, где спорт становится естественной частью повседневности, - говорит директор Академии тенниса J-PRO Дмитрий Смирнов.

В дальнейшем планируется расширение проекта, увеличение количества этапов турнира, привлечение новых партнеров и развитие серии соревнований с участием спортсменов из разных городов.

– Мы хотим, чтобы «Кубок Первого Треста» стал доброй городской традицией, объединяющей детей, родителей, профессиональных спортсменов и всех, кто разделяет ценности активного образа жизни. Такие проекты направлены не только на спортивные достижения, но и создание сильного сообщества, - уверены организаторы.

Победителями первого турнира стали: среди девочек до 13 лет первое место у уфимской спортсменки Яны Складчиковой, второе – у Екатерины Ярышевой из Екатеринбурга; среди мальчиков 9-10 лет победу одержал Михаил Мячин из Когалыма, серебряным призером стал Павел Порохин из города Копейск; среди девочек 9-10 лет класс показали юные спортсменки из Екатеринбурга – Вероника Овчинникова (1 место), Есения Форостина (2 место).

Справочно
«Первый Трест» лидер среди застройщиков Республики Башкортостан с объемом текущего строительства в 410 000 кв.м. жилья. Группа компаний уделяет особое внимание корпоративной социальной ответственности, развитию городской среды, поддержке спорта, образования, культурных и общественных инициатив.

Антон Квашнин предоставлено пресс-службой АО ГК «ПТ»
Антон Квашнин предоставлено пресс-службой АО ГК «ПТ»
Фото: Антон Квашнин | предоставлено пресс-службой АО ГК «ПТ»
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