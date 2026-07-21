В Уфе ИП заплатит клиенту более 600 тысяч рублей за недоставленный гарнитур

Калининский районный суд обязал ИП Габбасову Р.Ш. выплатить клиенту более 623 тысяч рублей за неисполнение договора купли-продажи. По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, в апреле 2025 года уфимец полностью оплатил кухонный гарнитур, который продавец должен был доставить в течение 60 рабочих дней. Однако товар так и не привезли. После того как предприниматель проигнорировал претензию о возврате денег (268 тыс. рублей), покупатель обратился в суд.
По иску также было представлено заключение Управления для защиты прав потребителя. Суд встал на сторону гражданина и постановил взыскать с ИП:
Общая сумма взыскания составила 623 051,53 рубля, проинформировали в ведомстве.
Ранее Роспотребнадзор Башкирии помог отсудить деньги за некачественные курсы.
© 1992-2026 АО ИА «Башинформ».
Сетевое издание «Информационное агентство «Башинформ» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), регистрационный номер Эл № ФС77-88040
Учредитель Акционерное общество "Информационное агентство "Башинформ"
Главный редактор Шарафутдинов Руслан Михайлович
При перепечатке или цитировании ссылка на ИА «Башинформ» обязательна. Для интернет-изданий и социальных сетей прямая активная гиперссылка обязательна. Использование логотипа ИА «Башинформ» в целях, не связанных с ссылкой на агентство при перепечатке или цитировании, допускается только с письменного разрешения АО ИА «Башинформ».
Об использовании персональных данных
Вся информация и материалы, размещенные на сайте www.bashinform.ru защищены международным и российским законодательством об авторском праве и смежных правах. 18+ запрещено для детей.