В Уфе ИП заплатит клиенту более 600 тысяч рублей за недоставленный гарнитур

Калининский районный суд обязал ИП Габбасову Р.Ш. выплатить клиенту более 623 тысяч рублей за неисполнение договора купли-продажи. По данным пресс-службы регионального Роспотребнадзора, в апреле 2025 года уфимец полностью оплатил кухонный гарнитур, который продавец должен был доставить в течение 60 рабочих дней. Однако товар так и не привезли. После того как предприниматель проигнорировал претензию о возврате денег (268 тыс. рублей), покупатель обратился в суд.

По иску также было представлено заключение Управления для защиты прав потребителя. Суд встал на сторону гражданина и постановил взыскать с ИП:

стоимость гарнитура — 268 900 руб.;

неустойку — 111 593,5 руб., а также дополнительную неустойку по день фактического возврата из расчета 0,5% в день (но не более суммы долга);

компенсацию морального вреда — 3 000 руб.;

штраф за отказ удовлетворить требования добровольно — 191 746,75 руб.;

расходы на юриста — 40 000 руб. и почтовые издержки — 811,28 руб.

Общая сумма взыскания составила 623 051,53 рубля, проинформировали в ведомстве.

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