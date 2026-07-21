Радий Хабиров сообщил об установке ещё 22 камер для мониторинга пожаров

Глава Башкортостана заявил, что ситуация в лесах республики находится под круглосуточным контролем. В этом году благодаря нацпроекту «Экологическое благополучие» сеть «умных» камер системы «Лесохранитель» расширят еще на 47 камер, сообщил Радий Хабиров.

В настоящее время 25 комплексов видеомониторинга «Лесохранитель» установлены в наиболее пожароопасных районах: Абзелиловском, Баймакском, Белорецком, Благовещенском, Бурзянском, Зианчуринском, Зилаирском, Кугарчинском, Учалинском и Хайбуллинском районах, а также на территориях крупных заповедников.

Система работает в автоматическом режиме.

«Умная» камера замечает дым на расстоянии 25 км и передает диспетчерам сигнал с координатами точностью до 200 метров. Система «Лесохранитель» уже доказала свою эффективность — с 2021 года с её помощью своевременно обнаружили 80 возгораний в лесах и на сопредельных территориях», — отметил Радий Хабиров.

Несмотря на технологическую оснащенность, главной угрозой остается беспечность граждан. С начала сезона в республике зафиксировано 38 нарушений правил пожарной безопасности, которые привели к 15 лесным пожарам. Сумма штрафов для нарушителей превысила полмиллиона рублей.

В заключение руководитель региона призвал жителей беречь природу и сохранять бдительность, так как от этого зависит безопасность лесов и людей.

Ранее сообщалось, что в Башкирии с начала года летчики-наблюдатели обнаружили два лесных пожара.