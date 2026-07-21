В Башкирии объявили конкурс на лучшее освещение в СМИ развития языков

Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан и Союз журналистов Башкортостана объявили Республиканский конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации развития государственных языков и языков народов Республики Башкортостан.

Положение опубликовано на сайтах Агентства по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан и Союза журналистов Башкортостана.

На конкурс представляются материалы, опубликованные в период с 1 января 2026 года по 22 декабря 2026 года. Количество материалов не ограничивается.

Работы принимаются до 23 декабря 2026 года на электронный адрес: gainetdinova.n@bashkortostan.ru, отдел печатных СМИ Агентства по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, телефон 8 347 218-07-72.

Республиканский конкурс на лучшее освещение в средствах массовой информации развития государственных языков и языков народов Республики Башкортостан проводится с 2013 года.

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