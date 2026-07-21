Ток-шоу из Башкирии «Честно говоря» победило на всероссийском конкурсе

Жюри определило призеров в номинациях, посвященных жилищному и дорожному строительству, развитию инфраструктуры, ЖКХ и формированию комфортной городской среды. Конкурсные работы оценивали представители федеральных органов государственной власти и ведущих федеральных средств массовой информации.
Как сообщает пресс-служба Фонда развития территорий, всего победителями стали 18 участников. Лучшим материалом о технологиях в дорожной сфере признан специальный выпуск «Честно говоря», который в прямом эфире вел Руслан Шарафутдинов, главный редактор ИА «Башинформ». Также над передачей в команде медиапроекта «Честно говоря» работают Ляйсан Закирова, Арсен Муртазин, Эмиль Зиянгиров, Тимур Давлетов.
— В выпуске «Честно говоря» по теме ямочного ремонта и весового контроля вместе с представителями всех ответственных ведомств и структур мы искали ответ на «вечный» вопрос, есть ли способ победить весенние дорожные колдобины раз и навсегда, есть ли для этого новые дорожные технологии? Для коммунальщиков, дорожников и прежде всего автомобилистов — весна не просто время года, а сезонная головная боль, честно говоря. Но может хватит ждать милостей от вероломной природы, кивать на климат и прочие, безусловно, уважительные причины. Чтобы асфальтовые дыры не становились черными, надо просто соблюдать технологию их латания. И это, наверное, главная инновация. И вот тогда, возможно, не придется заниматься ямочным ремонтом в одних и тех же местах каждый год, — подчеркнул Руслан Шарафутдинов.
«Экспертному жюри предстояло выбрать лучшие работы среди большого количества сильных материалов. Особо значимо, что этот год ознаменован празднованием 70-летия Дня строителя. Благодарю всех участников за внимание к темам развития строительной отрасли и жилищно-коммунального хозяйства и поздравляю победителей конкурса», — отметил министр строительства и ЖКХ РФ Ирек Файзуллин.
«Каждая конкурсная работа — это вклад в популяризацию важных отраслевых проектов и возможность показать, как меняются города и качество жизни людей в них. Благодарю всех участников за интерес к конкурсу и высокий профессиональный уровень представленных материалов», — сказал генеральный директор Фонда развития территорий Василий Купызин.
Торжественная церемония награждения победителей состоится в Москве.
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