Стало известно, какие вопросы чаще всего волнуют жителей Башкирии

На первом месте - тема благоустройства, всего 1 179 сообщений. Жители обращались по содержанию зеленых насаждений, благоустройству общественных пространств и их уборке от мусора, смёта, листвы, подтоплению территорий, состоянию конструкций на детских площадках. Чаще всего писали жители Уфы, Стерлитамака и Белорецкого района.
Дороги – на втором месте, 916 сообщений. В основном были обращения по ямам и выбоинам, ремонту дорог, содержанию грунтовых дорог, подтоплению дорог, ремонту мостов. Больше всего – от жителей Уфы, Иглинского и Туймазинского районов.
ЖКХ – на третьем месте, 707 обращений. Жители жаловались на отсутствие холодной и/или горячей воды, работу управляющих компаний, протечки кровель, аварии в системе водоснабжения, качество воды.
В топ-10 тем по количеству сообщений за минувшую неделю также вошли здравоохранение, энергетика, обращение с отходами, общественный транспорт, социальное обслуживание, безопасность, образование.
ЦУР Башкортостана все инциденты взял на контроль и направил в работу в муниципалитеты, министерства, ведомства. За прошлую неделю, с 13 по 19 июля 2026 года, вместе с коллегами из муниципалитетов, министерств и ведомств Центр управления Республикой Башкортостан закрыл 2 066 обращений. Из них 408 – по благоустройству, 308 – по дорогам, 243 – по ЖКХ, 158 – по энергетике, 135 – по здравоохранению.
За этот же период жители республики 3 057 раз позвонили в республиканский Ситуационный центр – по теме здравоохранения (1 900), СВО (791), ЖКХ (21). Информационные системы ЦУР также зафиксировали обращения по оказанию медпомощи и записи на прием к врачам.
Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров поручил минздраву взять на контроль вопросы по оказанию медицинской помощи, записи на прием к врачам-специалистам, качеству медицинского обслуживания, состоянию медицинского оборудования, госпитализации, а также обеспечению льготными лекарственными препаратами; минтрансу – ремонт дорог регионального и муниципального значения; минжкх – содержание зеленых насаждений, уборку территорий, работу систем водоснабжения в сельских населенных пунктах.
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