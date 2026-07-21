Муниципалитеты Башкирии пригласили на всероссийский конкурс лучших практик

Этот масштабный конкурс проводится ежегодно, с 2017 года, и за это время успел стать одной из важных общероссийских платформ, с помощью которых выявляются, поощряются и тиражируются самые эффективные региональные управленческие модели. Как отметил заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин, лучшие решения задают новые стандарты в области инфраструктурного проектирования, строительного менеджмента и повышают общую культуру муниципального администрирования.

«Всероссийский конкурс „Лучшая муниципальная практика“ — действенный инструмент поиска и продвижения лучших муниципальных решений. В пяти номинациях, включая градостроительную политику и развитие ЖКХ, управление территориями, брендинг, умный город и укрепление межнационального согласия, отбираются проекты, меняющие жизнь людей к лучшему. Призовой фонд конкурса, который составит 1 млрд рублей, позволит масштабировать полезные и рациональные инициативы. В настоящее время идёт приём заявок на федеральный этап конкурса, и я уверен, что в этом году участники снова покажут эффективные решения региональных задач, направленные на комплексное развитие территорий. Это во многом будет способствовать улучшению качества среды для жизни в опорных населённых пунктах на 30% к 2030 году в рамках нацпроекта „Инфраструктура для жизни“», — заявил Марат Хуснуллин.

Конкурс включает в себя пять номинаций: «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие жилищно-коммунального хозяйства», «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений (умный город), „Укрепление межнационального мира и согласия, реализация иных мероприятий в сфере национальной политики на муниципальном уровне“, „Повышение эффективности управления территорией муниципального образования“ и „Повышение узнаваемости муниципального образования (бренд территории)“.

Минстрой России курирует две номинации — в области умного города и градостроительной политики.

По мнению министр строительства и ЖКХ РФ Ирека Файзуллина, конкурс с каждым годом повышает свой статус, становится не только мотивирующим фактором для генерации новых управленческих идей и инструментов, но и «помогает внедрять новейшие подходы в практику».

«В предыдущем сезоне было подано 314 заявок из 60 регионов, что свидетельствует о неуклонном росте интереса к мероприятию и серьёзном уровне подготовки конкурсных материалов. Лучшие конкурсные решения формируют комплексную базу для регионов, способствующую успешной реализации ключевых федеральных проектов, входящих в состав национального проекта „Инфраструктура для жизни“, — отметил Ирек Файзуллин. — К примеру, сегодня очень важно синхронизировать программы модернизации коммунальных сетей с проектами благоустройства — это исключает дублирование работ и обеспечивает долговечность объектов. Крупные проекты получают дополнительную социальную ценность за счёт включения элементов, востребованных жителями, а локальные инициативы встраиваются в систему территориально-пространственного развития городов».

Например, в 2025 году среди сельских поселений лауреатами стали Каменский сельсовет Башкирии, обновивший соцкультцентр, хоккейную коробку, дорогу и обелиск; Клязьминское поселение Владимирской области, разработавшее механизм по бесхозным объектам и оформившее девять из них, что принесло бюджету более 2 млн рублей; якутское село Тюнгюлю, создавшее ремесленный кластер.

Победившие проекты получают признание на федеральном уровне и возможность тиражирования в любом регионе.

Напомним, муниципалитеты Башкирии суммарно выиграли 55 млн рублей в конкурсе. В номинации «Градостроительная политика, обеспечение благоприятной среды жизнедеятельности населения и развитие ЖКХ» победителем стал Каменский сельсовет Бижбулякского района с практикой «Точка притяжения». Сельское поселение получило 20 млн рублей федерального финансирования.

Ташбулатовский сельсовет Абзелиловского района занял II место в номинации «Повышение эффективности управления территорией муниципального образования» и привлек 15 млн руб., а в номинации «Модернизация городского хозяйства посредством внедрения цифровых технологий и платформенных решений» («Умный город») город Дюртюли занял IV место с практикой «Модернизация управления системы теплоснабжения и горячего водоснабжения в центральных тепловых пунктах».