Волонтёры Башкирии помогли госпиталям в Ростове-на-Дону

Представители Молодёжки Народного фронта из Башкирии завершили двухнедельную гуманитарную миссию в Ростове-на-Дону. Вместе с добровольцами из других регионов они помогали в госпиталях, формировали продуктовые наборы и готовили технику и оборудование для военнослужащих.

В смене также приняли участие волонтёры из Оренбургской, Орловской, Псковской, Смоленской и Тюменской областей, Алтайского и Забайкальского краёв, Татарстана, Ямало-Ненецкого автономного округа и Москвы.

Евгений Малинин из Башкирии ранее помогал жителям Курской области, участвовал в ликвидации последствий разлива мазута в Туапсе, а в Ростове-на-Дону работал в госпитале.

«Понимаю, насколько важно быть рядом именно там, где людям нужна помощь. Если можешь помочь — нельзя оставаться в стороне. Ничто не сравнится с моментом, когда видишь благодарные глаза ребят. Это придаёт силы и желание помогать ещё больше», — сказал Евгений.

Волонтёры работали в двух госпиталях. В одном из них они прорыли траншею для прокладки труб, благоустроили почти две тысячи квадратных метров территории и выгрузили более 2,5 тонны питьевой воды.

Во втором госпитале добровольцы проводили санитарную обработку помещений, помогали транспортировать пострадавших, обеспечивали пациентов водой и уходом. Кроме того, они отремонтировали около 50 инвалидных колясок. Когда потребовалась экстренная помощь, участники миссии подключились к эвакуации и размещению более 150 пациентов.

Параллельно команда работала на гуманитарных складах. Волонтёры фасовали крупы и сахар, собирали продуктовые наборы. Всего было подготовлено 1280 наборов. Из них 600 вместе с тремя тоннами рыбных консервов отправили в новые регионы.

На станции технического обслуживания и в штабе Народного фронта активисты готовили оборудование для военнослужащих.

Ранее волонтёры Башкирии приняли участие во всероссийском форуме Народного фронта.