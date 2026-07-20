В Уфе прошёл инклюзивный турнир по армрестлингу «Уральская Сечь» с участием ветеранов СВО

Главной особенностью «Уральской Сечи» стал её инклюзивный формат. Турнир объединил на одной площадке более 150 сильнейших спортсменов-любителей из Удмуртской Республики, Свердловской и Оренбургской областей, Республики Башкортостан, а также ветеранов СВО.

Инклюзивный характер соревнований позволил ветеранам СВО бороться за одним столом наравне с опытными гражданскими атлетами. Демобилизованные бойцы продемонстрировали выдающийся уровень физической подготовки, став для всех присутствующих примером мужества, стойкости и несгибаемой силы духа.

Особое восхищение у судей и зрителей вызвало выступление ветеранов СВО с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Тяжёлые ранения и ампутации не стали преградой для демонстрации высоких спортивных результатов — адаптивные атлеты на равных боролись за призовые места в общем потоке. На турнире особенно отличились ветераны из Альшеевского и Балтачевского районов Республики Башкортостан, показавшие блестящую технику и волю к победе.

Формат open-air (на открытом воздухе) на живописной набережной Уфы обеспечил мощный приток зрителей и болельщиков. Трибуны активно поддерживали участников, взрываясь овациями во время ярких и затяжных армфайтов. Особенной теплотой и громкими рукоплесканиями зрители встречали каждый выход к столу ветеранов СВО.

«Проведение соревнований подобного уровня под открытым небом выполняет важную социальную функцию. Оно способствует эффективной психоэмоциональной разгрузке военнослужащих, улучшению их здоровья, популяризирует силовые дисциплины среди ветеранов боевых действий и наглядно демонстрирует обществу успешность методик спортивной реабилитации проекта «Сильные люди» — отметила руководитель проекта Алсу Утяганова.