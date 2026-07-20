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12:29 (UTC+5), 20 Июля 2026

В Уфе прошёл инклюзивный турнир по армрестлингу «Уральская Сечь» с участием ветеранов СВО

В Уфе, на набережной реки Белой, состоялся ежегодный турнир по армрестлингу «Уральская Сечь. Молот Тора», посвященный Году большой и дружной семьи. 

Фото: Артур Салимов | предоставлено Школой Тренеров Булата Зарипова
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Главной особенностью «Уральской Сечи» стал её инклюзивный формат. Турнир объединил на одной площадке более 150 сильнейших спортсменов-любителей из Удмуртской Республики, Свердловской и Оренбургской областей, Республики Башкортостан, а также ветеранов СВО. 

Инклюзивный характер соревнований позволил ветеранам СВО бороться за одним столом наравне с опытными гражданскими атлетами. Демобилизованные бойцы продемонстрировали выдающийся уровень физической подготовки, став для всех присутствующих примером мужества, стойкости и несгибаемой силы духа.

Особое восхищение у судей и зрителей вызвало выступление ветеранов СВО с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Тяжёлые ранения и ампутации не стали преградой для демонстрации высоких спортивных результатов — адаптивные атлеты на равных боролись за призовые места в общем потоке. На турнире особенно отличились ветераны из Альшеевского и Балтачевского районов Республики Башкортостан, показавшие блестящую технику и волю к победе.

Формат open-air (на открытом воздухе) на живописной набережной Уфы обеспечил мощный приток зрителей и болельщиков. Трибуны активно поддерживали участников, взрываясь овациями во время ярких и затяжных армфайтов. Особенной теплотой и громкими рукоплесканиями зрители встречали каждый выход к столу ветеранов СВО.

«Проведение соревнований подобного уровня под открытым небом выполняет важную социальную функцию. Оно способствует эффективной психоэмоциональной разгрузке военнослужащих, улучшению их здоровья, популяризирует силовые дисциплины среди ветеранов боевых действий и наглядно демонстрирует обществу успешность методик спортивной реабилитации проекта «Сильные люди» — отметила руководитель проекта Алсу Утяганова.

Артур Салимов предоставлено Школой Тренеров Булата Зарипова
Артур Салимов предоставлено Школой Тренеров Булата Зарипова
Артур Салимов предоставлено Школой Тренеров Булата Зарипова
Артур Салимов предоставлено Школой Тренеров Булата Зарипова
Артур Салимов предоставлено Школой Тренеров Булата Зарипова
Артур Салимов предоставлено Школой Тренеров Булата Зарипова
Артур Салимов предоставлено Школой Тренеров Булата Зарипова
Артур Салимов предоставлено Школой Тренеров Булата Зарипова
Артур Салимов предоставлено Школой Тренеров Булата Зарипова
Артур Салимов предоставлено Школой Тренеров Булата Зарипова
Фото: Артур Салимов | предоставлено Школой Тренеров Булата Зарипова
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Мероприятие организовано в рамках реализации социального проекта по спортивной реабилитации ветеранов специальной военной операции «Сильные люди». Турнир проводится при поддержке Филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Республике Башкортостан и Ассоциации ветеранов СВО по Республике Башкортостан.

Проект «Сильные люди» реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (#Росмолодёжь) и Фонда грантов Главы Республики Башкортостан.

Справочная информация
Социальный проект по спортивной реабилитации ветеранов СВО «Сильные люди» реализуется в Башкортостане с 2024 года при поддержке Фонда грантов Главы РБ, филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО по РБ. Проект «Сильные люди» стал лауреатом шестого сезона всероссийского конкурса «Ты в игре», проводимого в рамках федеральной госпрограммы «Спорт России». За время работы проект объединил более 400 ветеранов СВО из 36 муниципалитетов республики. На счету атлетов проекта уже три официально зарегистрированных Рекорда России. Около 40% участников — ветераны с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
В Уфе открыт специализированный спортивный клуб «Титан» (ул. Гафури, 11), оснащенный профессиональным оборудованием. Для жителей отдаленных районов организован дистанционный формат тренировок через видео-конференц-связь. С момента запуска проведено 11 турниров Национальной ассоциации пауэрлифтинга (НАП РБ). 18 ветеранов получили официальные спортивные звания (КМС, МС, МСМК), участниками проекта установлены действующие рекорды России в силовых дисциплинах. Команда проекта самостоятельно конструирует и производит на 3D-принтерах специальные крепления-протезы, которые позволяют ветеранам с ампутациями полноценно заниматься силовыми тренировками. Ведется запуск первой в стране электронной платформы «Сильные люди», объединяющей видеоуроки по пауэрлифтингу, армрестлингу и курсы психологической самопомощи при ПТСР. Ветераны и участники СВО могут присоединиться к проекту бесплатно пройдя регистрацию https://forms.yandex.ru/u/670fb34ce010db0f9ae89ccd/

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