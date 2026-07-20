В Уфе прошёл инклюзивный турнир по армрестлингу «Уральская Сечь» с участием ветеранов СВО

Главной особенностью «Уральской Сечи» стал её инклюзивный формат. Турнир объединил на одной площадке более 150 сильнейших спортсменов-любителей из Удмуртской Республики, Свердловской и Оренбургской областей, Республики Башкортостан, а также ветеранов СВО.
Инклюзивный характер соревнований позволил ветеранам СВО бороться за одним столом наравне с опытными гражданскими атлетами. Демобилизованные бойцы продемонстрировали выдающийся уровень физической подготовки, став для всех присутствующих примером мужества, стойкости и несгибаемой силы духа.
Особое восхищение у судей и зрителей вызвало выступление ветеранов СВО с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). Тяжёлые ранения и ампутации не стали преградой для демонстрации высоких спортивных результатов — адаптивные атлеты на равных боролись за призовые места в общем потоке. На турнире особенно отличились ветераны из Альшеевского и Балтачевского районов Республики Башкортостан, показавшие блестящую технику и волю к победе.
Формат open-air (на открытом воздухе) на живописной набережной Уфы обеспечил мощный приток зрителей и болельщиков. Трибуны активно поддерживали участников, взрываясь овациями во время ярких и затяжных армфайтов. Особенной теплотой и громкими рукоплесканиями зрители встречали каждый выход к столу ветеранов СВО.
«Проведение соревнований подобного уровня под открытым небом выполняет важную социальную функцию. Оно способствует эффективной психоэмоциональной разгрузке военнослужащих, улучшению их здоровья, популяризирует силовые дисциплины среди ветеранов боевых действий и наглядно демонстрирует обществу успешность методик спортивной реабилитации проекта «Сильные люди» — отметила руководитель проекта Алсу Утяганова.
Мероприятие организовано в рамках реализации социального проекта по спортивной реабилитации ветеранов специальной военной операции «Сильные люди». Турнир проводится при поддержке Филиала Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Республике Башкортостан и Ассоциации ветеранов СВО по Республике Башкортостан.
Проект «Сильные люди» реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (#Росмолодёжь) и Фонда грантов Главы Республики Башкортостан.
Справочная информация
Социальный проект по спортивной реабилитации ветеранов СВО «Сильные люди» реализуется в Башкортостане с 2024 года при поддержке Фонда грантов Главы РБ, филиала Государственного фонда «Защитники Отечества», Ассоциации ветеранов СВО по РБ. Проект «Сильные люди» стал лауреатом шестого сезона всероссийского конкурса «Ты в игре», проводимого в рамках федеральной госпрограммы «Спорт России». За время работы проект объединил более 400 ветеранов СВО из 36 муниципалитетов республики. На счету атлетов проекта уже три официально зарегистрированных Рекорда России. Около 40% участников — ветераны с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
В Уфе открыт специализированный спортивный клуб «Титан» (ул. Гафури, 11), оснащенный профессиональным оборудованием. Для жителей отдаленных районов организован дистанционный формат тренировок через видео-конференц-связь. С момента запуска проведено 11 турниров Национальной ассоциации пауэрлифтинга (НАП РБ). 18 ветеранов получили официальные спортивные звания (КМС, МС, МСМК), участниками проекта установлены действующие рекорды России в силовых дисциплинах. Команда проекта самостоятельно конструирует и производит на 3D-принтерах специальные крепления-протезы, которые позволяют ветеранам с ампутациями полноценно заниматься силовыми тренировками. Ведется запуск первой в стране электронной платформы «Сильные люди», объединяющей видеоуроки по пауэрлифтингу, армрестлингу и курсы психологической самопомощи при ПТСР. Ветераны и участники СВО могут присоединиться к проекту бесплатно пройдя регистрацию https://forms.yandex.ru/u/670fb34ce010db0f9ae89ccd/
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