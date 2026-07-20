В ГАИ Башкирии назвали места массовых проверок водителей 20 июля

Цель рейдов — пресечение грубых нарушений, приводящих к дорожным авариям. В частности, вождение в нетрезвом виде, управление транспортом без прав или после их лишения, а также беспечность при перевозке детей.

Сегодня утром специализированные рейды проходят на автодорогах:

— М5 «Урал» (1460-й км);

— «Уфа - Янаул» (103-й км);

— «Уфа - Оренбург» (113-й и 218-й км);

— «подъезд к М12 с трассы Р-240» (6-й и 101-й км).

«Просим относиться к проводимым мероприятиям с пониманием и терпением, — сказал Владимир Севастьянов. — Планируйте заранее свои поездки с небольшим запасом времени, перед выездом проверяйте документы. Обязательно пристёгивайтесь ремнями безопасности и убедитесь, что юные пассажиры надёжно зафиксированы в автокреслах».

Ранее в Башкирии маленький скейтбордист скатился прямо под колеса машины.