Премьер-министр Башкирии рассказал о последствиях атаки БПЛА на Салават

Атака беспилотников на нефтехимический комплекс в Салавате стала самой массированной из тех, которые происходили на территории Башкирии. Об этом на оперативном совещании правительства республики в ЦУРе заявил премьер-министр РБ Андрей Назаров.

«В минувший вторник была отражена массовая атака вражеских БПЛА на промзону Салавата. После этого возникли очаги задымления, вызванные падением обломков сбитых беспилотников. Пострадавших, к счастью, нет. Силами минобороны, отряда „БАРС“ и самих предприятий удалось эти беспилотники подавить и уничтожить, поэтому основные объекты не пострадали. Но повредило эстакады, по которым подаются ресурсы и проходят электрокабели. Часть из них сейчас уже восстановили, часть завершают. Нам удалось отбить массированную атаку без больших потерь», — прокомментировал Назаров.

Председатель регионального правительства подчеркнул, что перед властями Башкирии стоит задача минимизировать последствия подобных налетов на промышленные объекты республики.

«В тот же день, 14 июля, прошло выездное заседание регионального оперштаба, который провел Глава республики Радий Хабиров. Обсудили усиление защиты стратегических объектов, рассмотрели вопросы работы промышленности в условиях рисков террористических атак, межведомственного взаимодействия в случае ЧС и меры оперативного реагирования на диверсии. Сейчас мы более защищены, но, тем не менее, следует минимизировать последствия таких налетов на наши промобъекты», — сказал Назаров.

Напомним, на промобъекты Салавата направлялись 32 БПЛА.