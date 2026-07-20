Предпринимательницы в селе Башкирии открыли совместное ателье

Годом позже аналогичной мерой поддержки воспользовалась Ольга Огаркова, которая тоже занимается швейным производством и вышивкой. Две предпринимательницы решили объединиться и открыть совместное ателье. Здесь занимаются изготовлением и ремонтом одежды, домашнего текстиля, а также разработкой собственных линий и принтов. Кроме того, Карина и Ольга создают подарочные наборы.

«Благодаря качеству работы и индивидуальному подходу ателье пользуется спросом у жителей района», — прокомментировали в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом во "ВКонтакте".

Ранее бизнесмен в Башкирии получил субсидию на развитие мясного производства.