Предпринимательницы в селе Башкирии открыли совместное ателье

Годом позже аналогичной мерой поддержки воспользовалась Ольга Огаркова, которая тоже занимается швейным производством и вышивкой. Две предпринимательницы решили объединиться и открыть совместное ателье. Здесь занимаются изготовлением и ремонтом одежды, домашнего текстиля, а также разработкой собственных линий и принтов. Кроме того, Карина и Ольга создают подарочные наборы.
«Благодаря качеству работы и индивидуальному подходу ателье пользуется спросом у жителей района», — прокомментировали в группе для общения Радия Хабирова с бизнесом во "ВКонтакте".
Ранее бизнесмен в Башкирии получил субсидию на развитие мясного производства.
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