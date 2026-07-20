Героиней проекта «Повод гордиться» стала заслуженный учитель РФ из Башкирии

Учительнице физики столичного лицея № 153 Гюзели Ураковой посвящен новый выпуск проекта ЦУР Башкортостана и телеканала БСТ «Повод гордиться». Педагог с более чем 45-летним стажем начинала трудовой путь в маленькой деревенской школе Ленинградской области.
На выбор профессии отчасти повлияла ее бабушка Фатыма, которая тоже преподавала на селе. Учителем была и тетя Ураковой Ильмира Гайнуллина. Воспитанники Гюзели Иршатовны неизменно становятся победителями и призерами олимпиад по физике и астрономии республиканского и федерального уровня.
«Я люблю своих учеников — когда у них горят глаза, когда им искренне нравится получать новые знания», — рассказала Гюзель Уракова.
Президент страны Владимир Путин присвоил ей звание заслуженного учителя России - знак и удостоверение передал Глава республики Радий Хабиров.
Ранее ЦУР рассказал о воспитывающей 8 детей семье.
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