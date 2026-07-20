Директора школы в Башкирии оштрафовали за незаконную сдачу спортзала

Нарушения при использовании школьного имущества выявили в Кугарчинском районе. Как стало известно, директор одной из школ с ноября 2025 года по май 2026 года сдавала спортивный зал для занятий каратэ, не имея на это разрешения от районной администрации.

Прокурорская проверка показала, что договор аренды с третьим лицом был заключён незаконно. Нарушителю вынесли представление, а позже оштрафовали на 10 тысяч рублей по статье КоАП РБ за распоряжение муниципальной собственностью без разрешения властей.

После вмешательства прокуратуры договор аренды расторгли. Теперь спортивный зал снова используется по назначению — для занятий школьников.

Ранее в Башкирии бизнесмена обвинили в афере с питанием в школьных лагерях.