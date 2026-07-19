Жителям Башкирии напомнили, как привести в порядок асфальт во дворах

Повреждение дорожного покрытия во дворе - распространённая проблема, однако не всегда понятно, кто отвечает за ее устранение. На этот вопрос ответили в министерстве ЖКХ РБ.

В первую очередь жителям нужно определить, кому принадлежит дворовая территория.

В случае, если земельный участок под многоквартирным домом размежеван и его границы отображаются в Публичной кадастровой карте, решение о проведении текущего ремонта принимается общим собранием собственников помещений в МКД через управляющую компанию. Источник финансирования работ также определяется жителями на общем собрании.

Узнать, какая управляющая организация обслуживает ваш дом, можно в приложении «Госуслуги Дом» или в квитанции за содержание жилого помещения.

Если земельный участок под домом и придомовая территория не сформированы, они находятся в муниципальной собственности и за содержание и ремонт территории отвечает администрация соответствующего муниципального образования. Финансирование работ осуществляется за счет муниципального бюджета. Проверить сведения о земельном участке можно с помощью публичной кадастровой карты: nspd.gov.ru/map

Далее следует подать обращение в управляющую организацию. Сделать это можно через приложение «Госуслуги Дом»: clck.ru/3QnbZq. Если территория находится в муниципальной собственности, направьте обращение в администрацию города или района через интернет-приёмную портал «Госуслуги» либо при личном обращении.