В Уфе рассказали о планах реконструкции кольца у Центрального рынка

Центр городского дизайна Уфы сообщил, как будет выглядеть кольцо у Центрального рынка.

Согласно проектной документации, территорию ждёт полная реконструкция. Сначала здесь перекопают грунт, уложат нетканый синтетический материал, а поверх него — свежий рулонный газон. По периметру установят 24 светильника наружного освещения, которые будут работать в ночное время.

Главный акцент сделан на озеленение. На кольце высадят 50 крупномеров — липы, боярышник, иву, сирень, спирею и другие породы. Дополнительно появится более тысячи кустарников спиреи Тор. Для ухода за растениями смонтируют автоматическую систему полива, а также установят насосы и пожарный гидрант.

Ранее сообщалось, что в Уфе принята программа благоустройства на 11,2 млрд рублей.