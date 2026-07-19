В Уфе ограничат движение по Восточному выезду

В Уфе 21 июля 2026 года с 00:00 до 05:00 ограничат движение по Восточному выезду, сообщает минтранс РБ.

Движение будет перекрыто по направлению в сторону федеральной трассы М-5 «Урал». Въезды со стороны проспекта Салавата Юлаева и вблизи села Федоровка также будут закрыты.

Ограничения связаны с монтажом конструкций элементов автоматизированных систем управления дорожным движением.

Ранее сообщалось, что в Уфе на улице Мубарякова ограничат движение.