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08:37 (UTC+5), 19 Июля 2026

В этом году в Башкирии выполнено 111 полетов на патрулирование лесов

Фото: «Башинформ» | архив «Башинформ»
Сергей Николаев
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Лесопожарная служба Башкортостана продолжает контролировать обстановку в лесах с воздуха. Авиапатрулирование проводится в поддержку целей национального проекта «Экологическое благополучие» и охватывает 4,1 млн гектаров лесного фонда по четырем утвержденным маршрутам. Воздушные суда дислоцируются на трех ключевых базах - в Уфе, Белорецке и селе Старосубхангулово Бурзянского района.

С начала сезона летчики-наблюдатели выполнили 111 полетов, проведя в небе 349 часов 40 минут. С помощью авиации были оперативно обнаружены два лесных пожара в Бурзянском и Учалинском районах. В целом с начала года в гослесфонде республики зафиксировано 15 очагов возгорания на общей площади 87 гектаров.

«Для труднодоступных горно-лесных районов Башкортостана авиапатрулирование остается самым эффективным инструментом мониторинга. Обнаружение очагов возгорания с воздуха дает нам главное преимущество - время. Благодаря этому в текущем году удалось оперативно ликвидировать два лесных пожара на ранних стадиях. Вся наша многоуровневая система контроля нацелена на опережение и предельно быстрое реагирование, чтобы уберечь лесной фонд от огня», - отметил министр лесного хозяйства РБ Марат Шарафутдинов.
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