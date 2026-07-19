В Башкирии участник эндуро-гонки попал в водную ловушку

Как сообщили в пресс-службе госкомитета РБ по ЧС, на одном из бродов вода попала в выхлопную систему мотоцикла, двигатель заглох. Пока мужчина пытался разобраться с техникой, вода после прошедших дождей поднялась настолько, что пути назад уже не было. Участник оказался буквально отрезан водой между двумя притоками реки Симка и обратился за помощью.

На место прибыли спасатели, они на лодке переправились к мужчине, эвакуировали его на берег и доставили в поисково-спасательный отряд. Медицинская помощь ему не потребовалась.

Ранее в Башкирии оштрафовали районную больницу за незаконный сброс отходов.