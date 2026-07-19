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22:25 (UTC+5), 19 Июля 2026

Школьник из Башкирии взял серебро международной экономической олимпиады

Девятиклассник Руслан Аминов из Стерлитамака завоевал серебро IX Международной экономической олимпиады IEO-2026.

Фото: Руслан Аминов | соцсети Радия Хабирова
Ксения Калинина
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Как отметил Глава Башкирии Радий Хабиров, это одно из самых престижных интеллектуальных соревнований мира, в котором в этом году приняли участие школьники из 62 стран.

Олимпиада проходила с 12 по 19 июля в Китае. Россию представляла команда из пяти ребят, которые принесли в копилку сборной пять наград — три бронзовые и две серебряные медали.

«Гордимся, что одна из них — это выдающийся результат нашего стерлитамакского паренька Руслана. Слова огромной благодарности его наставнику Руслану Ренатовичу Габдрахманову. Поздравляю Руслана, его родителей, педагогов и всю сборную России с блестящим выступлением. Этот успех — ещё одно подтверждение тому, что у нас в Башкортостане самая лучшая, яркая, талантливая и целеустремленная молодежь. Гордимся!» — отметил Радий Хабиров.

Руслан учится в Башкирском лицее-интернате № 3, закончил девять классов на отлично и смог не просто войти в состав национальной сборной, но и завоевать награду мирового уровня. Педагогический профессионализм его наставника и личная вовлечённость позволили организовать подготовку школьника на системном уровне. Большую роль сыграли и образовательные программы нашего Центра развития талантов «Аврора», где Руслан получил углубленные знания по экономике.

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