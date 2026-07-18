В ЦУР Башкирии сообщили, где в Уфе можно заправить дизельное топливо

По информации системы ЦУР Башкирии, топливо можно приобрести на следующих АЗС:
АЗС «Башнефть»:
№270, ул. Центральная — Новороссийская,
№105, ул. Центральная, 49/1,
№120, ул. Р. Нигмати, 2,
№114, ул. Т. Янаби, 32/2,
№237, ул. Боровая, 14/1 (выезд из Уфы),
№238, ул. Менделеева — Губайдуллина,
№104, поселок Чесноковка (на пути Уфа — аэропорт),
№101, ул. Пушкина,
№106, Южное кладбище,
№220, Монумент Дружбы,
№212, ул. Жукова, 1,
№084, Ипподром Акбузат,
№251, ул. Комарова,
№222, ул. Российская, 35,
№111, ул. Луганская, 10,
№108, ул. Большая Гражданская, 1,
№145, ул. Володарского, 1.
АЗС «Лукойл»:
Пр. С. Юлаева, 32/1,
Ул. Шафиева, 11А,
Ул. Жукова, 27,
Ул. Софьи Перовской, 30.
Ранее Башинформ сообщал, что в Уфе на треть уменьшились очереди на АЗС.
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