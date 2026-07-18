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20:38 (UTC+5), 18 Июля 2026

В ЦУР Башкирии сообщили, где в Уфе можно заправить дизельное топливо

18 июля в Уфе запасы дизельного топлива есть на автозаправках.

Фото: Валерий Шахов | Башинформ
Инсаф Хужабирганов

По информации системы ЦУР Башкирии, топливо можно приобрести на следующих АЗС:

АЗС «Башнефть»:

  • №270, ул. Центральная — Новороссийская,

  • №105, ул. Центральная, 49/1,

  • №120, ул. Р. Нигмати, 2,

  • №114, ул. Т. Янаби, 32/2,

  • №237, ул. Боровая, 14/1 (выезд из Уфы),

  • №238, ул. Менделеева — Губайдуллина,

  • №104, поселок Чесноковка (на пути Уфа — аэропорт),

  • №101, ул. Пушкина,

  • №106, Южное кладбище,

  • №220, Монумент Дружбы,

  • №212, ул. Жукова, 1,

  • №084, Ипподром Акбузат,

  • №251, ул. Комарова,

  • №222, ул. Российская, 35,

  • №111, ул. Луганская, 10,

  • №108, ул. Большая Гражданская, 1,

  • №145, ул. Володарского, 1.

АЗС «Лукойл»:

  • Пр. С. Юлаева, 32/1,

  • Ул. Шафиева, 11А,

  • Ул. Жукова, 27,

  • Ул. Софьи Перовской, 30.

Ранее Башинформ сообщал, что в Уфе на треть уменьшились очереди на АЗС.

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