В Башкирии парк подвижного состава пополнил новый «Финист»

Новый «Финист» будет курсировать по наиболее востребованным направлениям: «Южный экспресс» сообщением Уфа — Кумертау — Оренбург, Уфа — Приютово — Абдулино, Уфа — Аша, а также на участке Дёма — Иглино в границах Уфимской городской агломерации.
Сегодня в республике насчитывается 11 составов современных электропоездов «Финист» и «Ласточка». С 2022 года они перевезли более 7 миллионов пассажиров, а уровень обновления подвижного состава пригородных поездов достиг 72%.
Как сообщила министр транспорта Любовь Минакова, благодаря поддержке Главы Республики Башкортостан Радия Хабирова АО «Башкортостанская ППК» совместно с Куйбышевской железной дорогой последовательно повышают качество обслуживания пассажиров.
Ранее мы писали, что в Башкирии увеличат пассажироёмкость пригородных поездов. Максимальная вместимость поезда увеличена на 700 человек.
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