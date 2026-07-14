У кого в Башкирии заметили самый большой рост зарплаты

В hh.ru подсчитали, в каких трудовых сферах в Башкирии и на сколько выросла предлагаемая зарплата в первом полугодии. Самый заметный рост зарплат произошел в сельском хозяйстве: работодатели подняли предлагаемые «зп» на 15% — со 161,7 тыс. до 186,2 тыс. руб.

На втором месте оказалась добыча сырья, где медианная предлагаемая зарплата выросла на 14,7% до 186,4 тыс. руб.

Замыкает тройку лидеров автомобильный бизнес: работодатели стали предлагать специалистам этой сферы на 14,2% больше, чем в начале года, а медианная зарплата достигла 129 тыс. руб.

В пятерку сфер с самым быстрым ростом зарплат также вошли стратегия, инвестиции и консалтинг (+13,7%, до 114,1 тыс. руб.); спортивные клубы, фитнес и салоны красоты (+10,2%, до 77,1 тыс. руб.).

Среди массовых профессий быстрее всего зарплаты росли у инженеров-энергетиков и инженеров-электриков: за полгода медианное предложение увеличилось на 59,5% — с 81,5 тыс. до 130 тыс. руб.

В топ-5 входят начальники смен и мастера участков (+57,9%, до 160 тыс. руб.), слесари и сантехники (+56,3%, до 127,5 тыс. руб.), упаковщики, комплектовщики и маркировщики (+53,3%, до 92 тыс. руб.), а также сервисные инженеры, инженеры-механики (+50%, до 135 тыс. руб., соответственно).

Самые высокие предложения среди массовых специалистов работодатели сегодня делают сварщикам. Медианная зарплата в этой профессии достигла 285,1 тыс. руб., что сопоставимо с уровнем зарплат по некоторым руководящим позициям, отмечают аналитики платформы.

Ранее сообщали о размере средней зарплаты по республике.