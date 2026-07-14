Мэр Салавата сообщил о ситуации в городе

В Салавате чрезвычайные службы оперативно ликвидируют последствия отражённой атаки на промышленную зону. Об этом сообщил глава администрации Марат Загидуллин.
«В результате падения обломков БПЛА, сбитых над городом, имеются отдельные очаги задымления. Пострадавших нет, ситуация под контролем. Прошу всех сохранять спокойствие и доверять только официальной информации», — призвал жителей мэр.
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