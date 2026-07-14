Когда не было Монумента

«Жара. Сходить бы на пляж, да далеко топать, а автобуса не дождёшься», — примерно так размышлял некий среднестатистический уфимец лет 50-60 назад. Мальчишек поэтому вполне устраивало купание на необустроенном правом берегу. До пляжа же добирались создания понежнее — девушки, женщины и дети с родителями.
Вода, песок и солнце остались теми же. Не удивлюсь, если и застывший на том берегу речной трамвайчик по-прежнему катает людей — многие из этих выпущенных в конце 1950-х катеров до сих пор на плаву. В остальном же положение изменилось кардинально: стоянка у пляжа заставлена машинами, а на нём самом не протолкнуться. Коренные подвижки произошли и в пляжном пейзаже — виде на противоположный берег.
…Больше трёхсот лет надо всем этим возвышалась громада Троицкой церкви. Существовали планы по её реставрации, но 2, 3 и 5 июня 1956 г. было произведено несколько взрывов, после которых от памятника культуры остались только кирпичи.
В августе 1961-го газета «Советская Башкирия» опубликовала такое письмо: «Летом 1957 года трудящиеся Башкирии торжественно отметили знаменательную дату — 400-летие добровольного присоединения Башкирии к Русскому государству. В ознаменование этого исторического события было решено на одной из старинных площадей города Уфы — на Первомайской площади — воздвигнуть монумент. С тех пор минуло более четырёх лет, монумент не сооружается, если не считать выкопанного под фундамент котлована».
Задержка со строительством была связана, возможно, с тем, что затянулась работа над скульптурами: именитый Михаил Фёдорович Бабурин начал работать над ними только в 1959 году. Возможно, именно «неспешность» и основательность Бабурина привели к тому, что всё скульптурное оформление Монумента Дружбы выполнено из бронзы (отливку выполнял ленинградский завод «Монументскульптура»), ведь в то время на бронзу для скульптур был наложен запрет, и, например, уфимский памятник Салавату Юлаеву сделали из чугуна (он был отлит, как ни странно, раньше скульптур для будущего Монумента, — ещё в 1963-м).
Дальнейшая история возведения Монумента довольно широко известна, а мы вернёмся к нашей фотографии. После взрывов ещё лет восемь рядом с местом, где была церковь, стоял тополь. В результате «мирных» взрывов и зачистки Первомайская площадь претерпела сильные изменения. Бульдозеры основательно срыли часть её, в первую очередь крутой склон с восточной стороны, над улицей Посадской, там, где стояла Троицкая церковь и… наш тополь. Отлично иллюстрирует эту ситуацию снимок Рудольфа Шахова, который фотографировал сына (Валеру мы видим справа между девочек), а запечатлел саму историю.
Анатолий Чечуха.
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