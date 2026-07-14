Когда не было Монумента

«Жара. Сходить бы на пляж, да далеко топать, а автобуса не дождёшься», — примерно так размышлял некий среднестатистический уфимец лет 50-60 назад. Мальчишек поэтому вполне устраивало купание на необустроенном правом берегу. До пляжа же добирались создания понежнее — девушки, женщины и дети с родителями.

Вода, песок и солнце остались теми же. Не удивлюсь, если и застывший на том берегу речной трамвайчик по-прежнему катает людей — многие из этих выпущенных в конце 1950-х катеров до сих пор на плаву. В остальном же положение изменилось кардинально: стоянка у пляжа заставлена машинами, а на нём самом не протолкнуться. Коренные подвижки произошли и в пляжном пейзаже — виде на противоположный берег.

…Больше трёхсот лет надо всем этим возвышалась громада Троицкой церкви. Существовали планы по её реставрации, но 2, 3 и 5 июня 1956 г. было произведено несколько взрывов, после которых от памятника культуры остались только кирпичи.

В августе 1961-го газета «Советская Башкирия» опубликовала такое письмо: «Летом 1957 года трудящиеся Башкирии торжественно отметили знаменательную дату — 400-летие добровольного присоединения Башкирии к Русскому государству. В ознаменование этого исторического события было решено на одной из старинных площадей города Уфы — на Первомайской площади — воздвигнуть монумент. С тех пор минуло более четырёх лет, монумент не сооружается, если не считать выкопанного под фундамент котлована».