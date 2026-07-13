В башкирском Бурзяне на неделю отключили газ

В райцентре Бурзянского района запланировано отключение газа с 13 июля по 17 часов 20 июля. В рамках подготовки к зиме ресурсоснабжающая организация заменит ГРПБ (газорегуляторный пункт блочный) в с. Старосубхангулово.

На период проведения работ отключаются 283 абонента микрорайона Базал. Заполнять газопровод и подключать дома будут поэтапно.